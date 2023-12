قوات أمريكية تعلن إغراق 3 زوارق للحوثيين وقتل طواقمها في البحر الأحمر

قُتل 10 يمنيين، اليوم الأحد، جراء قصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات (ميرسك هانغتشو) في جنوب البحر الأحمر، بعد رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية، وفق ما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين، وقتلت طواقمها إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة “إكس”: “في 31 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت صنعاء، أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو (دنماركية) نداء استغاثة ثانٍ في أقل من 24 ساعة، يفيد بتعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين”.

وبحسب بيان القيادة المركزية، هذه “الزوارق انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأطلقت النار على الطاقم (الخاصة بالسفينة)، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، وحاولت الصعود على متنها”.

وتابعت القيادة المركزية: “رد فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة بإطلاق النار، واستجابت لنداء الاستغاثة المروحيات الأمريكية الموجودة على سفينتي يو.إس.إس إيسنهاور وغرافيلي”.

وأفادت بأنه “أثناء توجيه نداءات للزوارق الصغيرة، أطلقت الأخيرة النار على المروحيات الأمريكية المسلحة، التي ردّت بإطلاق النار دفاعًا عن النفس”.

ووفقًا للبيان الأمريكي أدى ذلك “إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4، وقتل أفراد طواقمها، وفرار القارب الرابع من المنطقة، فيما لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية”.

