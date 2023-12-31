بأَسعار مضاعفة.. الفواكه تعود لقطاع غزة بعد 80 يوما من الحرمان (فيديو)

عادت الفاكهة الطازجة أخيرا لترسم البهجة على وجوه النازحين من سكان غزة رغم ارتفاع أسعارها، وذلك بعد ثمانين يوماً من الحرمان جراء القصف والدمار الذي تعرض له القطاع.

“الله يكون للناس معين” هكذا عبر عبد الرزاق عقل صاحب محل فواكه ليوضح الصعوبة البالغة التي تواجه سكان القطاع في شراء الفاكهة نظراً للغلاء الشديد في أسعارها.

وأشار إلى أن كيلو العنب مثلا كان يباع قبل الحرب مقابل 5 شواكل، بينما يباع الآن مقابل 25 شيكلا (7 دولار).

أما بائع الفاكهة عابد شريف، فقال إن الفواكه لا تأتي بكثرة لأسواق غزة، وأن أنواعا محددة فقط هي ما تأتي مثل التفاح والرمان والتوت فقط وأن أنواعا أخرى لا تأتي أصلا.

ورغم عودة الفاكهة إلى الأسوق، إلا أن قدرة الكثيرين على شرائها أصبحت صعبة لارتفاع أسعارها في ظل الحرب.