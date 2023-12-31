جهاز الإحصاء الفلسطيني: شهداء عام 2023 أكبر عدد في البلاد منذ نكبة 48

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الشهداء خلال عام 2023، يعد الأكبر الذي تشهده فلسطين منذ نكبة 1948.

وأضاف الجهاز في بيان له، الأحد، أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية عام 2023 وحتى نهايته بلغ 22404 شهيدا، منهم 22141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 98% منهم في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك نحو 9 آلاف طفل بين الشهداء، أي ما نسبته 40%، و6450 امرأة، أي ما نسبته حوالي 30%.

وذكر أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بلغ 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء.

وأضاف أن عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة تجاوز أكثر من 7 آلاف شخص، 67% منهم من الاطفال والنساء، كما نزح ما يقارب من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنه وفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 7800 أسير حتّى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2870 معتقلاً.

وذكر أن الاحتلال الاسرائيلي قام بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

كما قام الاحتلال بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحده سكنية بشكل جزئي، منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وقال الجهاز إن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في الحصول على المياه، مضيفا أن إمدادات المياه للقطاع تراجعت بنسبة 90% بعد اندلاع العدوان.

وأوضح أن هناك خط أنابيب واحد يزود المناطق الجنوبية فقط بحوالي 1100 متر مكعب في الساعة، في حين تعاني المحافظات الشمالية من القطاع من انعدام تام من الوصول إلى المياه الآمنة.

وأشار بيان الجهاز إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع، موضحا أن الضرر الأكبر كان في محافظات شمال غزة، حيث طال الضرر 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة و27% في محافظة غزة.