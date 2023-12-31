حميدتي من جيبوتي: مستعدون لتحقيق السلام في السودان بشكل غير مشروط

وصل محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع بالسودان، صباح اليوم الأحد، إلى ‎جيبوتي للقاء إسماعيل عمر قيلي رئيس البلاد ورئيس الدورة الحالية لمنظمة إيغاد، لبحث تطورات الأوضاع في ‎السودان.

وقال حميدتي، في منشور بمنصة أكس، إنه قدَّم شرحًا للرئيس الجيبوتي بشأن تطورات الأوضاع في السودان مع الحرب الجارية الآن.

وأوضح حميدتي أنه طرح للرئيس الجيبوتي رؤية قوات الدعم السريع لوقف الحرب والوصول إلى حل شامل ينهي معاناة الشعب السوداني، مؤكدًا التزامه التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيغاد، واستعدادهم غير المشروط للتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل.

سعدت اليوم بزيارة الشقيقة جمهورية جيبوتي ولقاء فخامة الرئيس @IsmailOguelleh. ⁰قدمت لفخامته شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان في ضوء الحرب الجارية الآن. ⁰طرحت لفخامة الرئيس قيلي رؤيتنا لوقف الحرب والوصول الى حل شامل ينهي معاناة شعبنا العظيم. ⁰أكدت التزامنا التام بمخرجات مؤتمر… pic.twitter.com/ND8IVw11vU — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 31, 2023

وأبدت جيبوتي أمس السبت، عبر وزير خارجيتها محمود علي يوسف، استعدادها لتمهيد الطريق لحوار سوداني، وأنها ستعمل على استضافة “اجتماع حاسم” الأسبوع المقبل، دون المزيد من التفاصيل.

وأعلنت الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في بيان بمناسبة ختام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المنظمة التي عُقدت في جيبوتي، ‏عن موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على اقتراح القمة بعقد اجتماع فردي مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بتيسير من الإيغاد.

ان الشعب السوداني الشقيق سءم من ويلات الحرب وان هذه الحرب اخذت الاخضر واليابس والبلد دخل في نفق مظلم ، وعلى جميع الدول المجاورة والمجتمع الدولي الاهتمام بجدية بالحرب السودانية السودانية حتى يتوقف نزيف الدم ويعم السلام في هذا القطر الاصيل من امتنا pic.twitter.com/d32FJ1bt8z — Mahmoud Ali youssouf (@ymahmoudali) December 31, 2023

بيد أن وزارة الخارجية السودانية قالت في بيان، الأربعاء الماضي، إنها تلقت مذكرة من خارجية جيبوتي تفيد بعدم تمكن حميدتي من الوصول لعقد اللقاء مع البرهان، الذي كان مقررًا له الخميس الماضي بالعاصمة الجيبوتية وذلك لأسباب فنية، وفقًا للبيان.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) حربًا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.