خبير عسكري: احتلال محور فيلادلفيا استهلاك محلي وتشتيت للإعلام العالمي للهروب من الأزمة (فيديو)

يرى العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو حول السيطرة على محور فيلادلفيا هي “للاستهلاك المحلي”.

وقال راغب للجزيرة مباشر، إن هذا التصريح يخالف الموقف الحالي حول قرب الاتفاق عن هدنة وتهدئة، لأن هذا “التصريح قفز لما بعد الحرب، بينما نريد إرجاع الأوضاع لما كانت عليه قبل الحرب، فيما هو بهذا التصريح يريد إقامة وضع شاذ عما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف “إن أقدم على ذلك فهو عطّل فكرة التفاوض الذي هو مستفيد منها لوقف نزيف قواته وتحرير أسراه الذين لم يتم تحريرهم بالكلام والتصريحات، ولم يتم تحريرهم بالقوة، إذا كان نتنياهو يريد الهروب للأمام والخروج من مأزقه لا يُدخل مصر طرف في الأمر”.

كما يرى راغب أن هذا التصريح من نتنياهو من الممكن أن يكون لتشتيت العالم عن ما يحصل على أرض الواقع، وقال “عندما يقول نتنياهو تصريح مثل هذا، فإن الاعلام الإسرائيلي والعالمي يتكلم عن هذا الموضوع، ويتناسون أزمة نتنياهو والخسائر التي تقع في الجانب الإسرائيلي”.

وشدد العميد المصري على أن فكرة احتلال محور فيلاديلفيا والذي يقع في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وقد نزح إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين، هي ليست “موضوعًا إسرائيليًا فقط، ولا يستطيعون المخاطرة به، لأن هناك مجتمع دولي، وأمريكا نفسها تضغط لخفض التصعيد، بينما لو احتل المحور سيتعرض ما لا يقل عن مليون و800 ألف نازح للخطر، بالإضافة لوقف دخول المساعدات الإنسانية”.

وتساءل راغب “إذا كان يريد احتلال هذا الممر بالقوة، فلماذا يتحدث كثير؟”، وأوضح أنه حتى الآن لم يطرأ أي جديد على محور فيلادلفيا، لكن إذا أرادت إسرائيل السيطرة عليه، وفقًا لراغب، فإن عليها التواصل مع مصر وعرض الأمر عليها، ومن جهتها تناقش مصر الآمر.

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين قطاع غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، وهو التصريح الأول من نوعه حول هذا المحور منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.