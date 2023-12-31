سرقة الأموال والذهب ونهب بيوت المدنيين.. الكشف عن “ممارسات غير أخلاقية” لجيش الاحتلال في غزة

مواطن في غزة: قيمة ما أخذه الجنود من مبالغ مالية في منزلي تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، يضاف إليها مبلغ مماثل تقريبًا عبارة عن ذهب

قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، إن الجيش الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في قطاع غزة للإقدام على “ممارسات غير أخلاقية” بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات ونهبها.

ونشر المرصد الحقوقي على موقعه الإلكتروني، الجمعة، تقريرا بعنوان “سرقات ممنهجة وأعمال نهب لمنازل مدنيين فلسطينيين من الجيش الإسرائيلي في غزة”.

ووثق المرصد في تقرير، سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسيب محمولة.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: @EuroMedHRAr

▪️جنود الاحتلال الإسرائيلي يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع ▪️ الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل ▪️الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا ومعادن… pic.twitter.com/k7nU4dTtjb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 29, 2023

وتظهر شهادات جمعها المرصد أن “مداهمات الجيش الإسرائيلي تتجاوز الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدام الميداني إلى تخريب متعمد للممتلكات وسرقة المقتنيات الشخصية، ومن ثم حرق المنازل”.

وقال المرصد إن تقديراته الأولية بناء على ما وثقه من إفادات، تشير إلى “سرقة متعلقات شخصية لمدنيين فلسطينيين وأعمال نهب واسعة لمقتنيات ثمينة قام بها الجيش الإسرائيلي قد تتجاوز حصيلتها عشرات الملايين من الدولارات”.

آلاف الدولارات والذهب

ونقل المرصد عن الفلسطيني ثابت سليم (40 عامًا)، قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي عمدت إلى نهب كل ما يتوفر من أموال وذهب لدى اعتقاله واثنين من أبنائه من داخل منزلهم في حي “الزيتون” جنوبي مدينة غزة.

وأضاف سليم إنه تم إطلاق سراحه وحده قبل يومين، فيما لا يعلم شيئًا عن مصير أبنائه.

وذكر أن “قيمة ما أخذه الجنود من مبالغ مالية في منزلي تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، يضاف إليها مبلغ مماثل تقريبًا عبارة عن ذهب لزوجتي وزوجة نجلي البكر” بحسب التقرير.

#غزة| الأورومتوسطي يوثق سلسلة حالات تكشف عن تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين خلال عملياته العسكرية، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمولةhttps://t.co/aMOc9UDB8E — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) December 29, 2023

أما السيدة أم محمد غربية من سكان حي “الشجاعية” شرقي مدينة غزة، فأبلغت فريق المرصد أن قوات الجيش الإسرائيلي انتزعت بالقوة حليها الذهبية الذي كانت ترتديه خلال مداهمة منزلهم واعتقال زوجها ونجلها البكر منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ودعا المرصد إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قوات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.