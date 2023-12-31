شهد الوحيدي: الاحتلال الإسرائيلي دمر الأماكن الجميلة في غزة التي كنت أنقل صورها للعالم (فيديو)

قالت صانعة المحتوى الفلسطينية شهد الوحيدي إن الاحتلال الإسرائيلي دمر الأماكن الجميلة في مدينة غزة التي كانت تنقل صورها إلى العالم.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قالت “أنا فلسطينية عمري 18 سنة، نازحة من مدينة غزة إلى دير البلح جراء العدوان على قطاع غزة”.

وأضافت “أنا صانعة محتوى على السوشيال ميديا أُري العالم كيف أن غزة مدينة جميلة ورائعة، ولكن بعد الحرب والقصف في 2023 لا أستطيع إكمال هذه الحلقات، حيث دمر القصف أماكن جميلة ولم يبق مكان نستطيع تصويره ونبيّن كيف كانت غزة حلوة”.

وعن الأماكن التي كانت تنقل صورتها إلى العالم من غزة، قالت “صورت أماكن جميلة وأثرية في قطاع غزة قُصفت بعد الحرب مثل مسجد العمري والميناء والبحر، ولا نستطيع إكمال هذه الصورة الحلوة بسبب الاحتلال وبسبب الدمار”.

وعن فكرة حلقاتها، قالت شهد “نبعت فكرة مشروع أن أصور غزة الحلوة للناس من حواراتي حول العالم التي كنت أشعر فيها أن الناس لا تريد رؤية صور الحرب والدمار في غزة، فقررت أن أريهم الأماكن التي نحبها والجميلة التي نستمتع بها كغزاويين”.

وختمت حديثها للجزيرة مباشر قائلة بأسى “لكن بعد الحرب لن أستطيع أن أصور هذه الأماكن أو أراها مرة أخرى لأنها قُصفت، وهذا شعور مؤسف لنا ولمتابعي هذه الحلقات”.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة قد قال في بيان إنه “خلال العدوان الهمجي على القطاع، استهدف العدو المجرم أكثر من 200 موقع أثري تاريخي يعود إلى أزمنة وعصور قديمة شاهدة على عراقة وأصالة وإرث شعبنا الحضاري، في محاولة بائسة منه لطمس هويتنا الثقافية الوطنية”، حسب البيان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد نحو 22 ألف شهيد، وأكثر من 56 ألف جريح، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.