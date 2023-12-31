ماذا يتمنى الفلسطينيون بمدينة الخليل لأهالي غزة في 2024؟ (فيديو)

يلوّح العام 2023 بيديه مودعًا بذكرياته وأحداثه، ليحل العام الجديد حاملًا أمنيات بحال أفضل وواقع أكثر أمانًا واستقرارًا.

ورغم أن لكل منا أمنياته الخاصة فإن الفلسطينيين في مدينة الخليل لم يغفلوا عن حال أشقائهم في غزة، وتشاركوا أمنياتهم للعام الجديد مع الجزيرة مباشر.

وتمحورت أمنياتهم حول إنهاء العدوان الإسرائيلي وعودة السلام والطمأنينة إلى قلوب الغزيين الذين ذاقوا مرار العيش ألوانًا هذا العام، راجين أن يحمل هذا العام محطات سياسية مفصلية تجلب التغيير وتعيد إصلاح التمزق الذي عاناه الشعب الفلسطيني.

وفي رام الله، يتشارك الفلسطينيون أيضًا أمنياتهم للعام الجديد بوقف الحرب في غزة، واستعادة الهدوء بالضفة الغربية.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، للجزيرة مباشر، إن أمنية كل فلسطيني الآن داخل الأراضي المحتلة وخارجها هو إنهاء نظام الفصل العنصري الذي أسسته إسرائيل.

وعبَّر مواطنون في مدينة رام الله عن أمنياتهم المتجددة بالسلام في العام الجديد، وأن يتوقف العدوان على قطاع غزة فورًا، وأن يحصل الجرحى على العلاج اللازم المنقذ للحياة، والتخفيف من معاناة أسر الشهداء وخاصة الأطفال الذين فقدوا أهليهم.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات اقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها آلاف الفلسطينيين، وبالرغم من هذه الظروف فإن أمنيات سكان الضفة تمحورت حول إنهاء الحرب في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى أمس السبت، 21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.