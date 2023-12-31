مذيع بريطاني يتهم تل أبيب بـ”الكذب” خلال لقاء مباشر مع متحدث الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

المذيع هاجم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على الهواء خلال الحديث عن مجزرة المغازي التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدًا

واجه المذيع البريطاني “نيل باترسون” ضيفه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية “إيلون ليفي”، واتهم حكومته بـ”الكذب” خلال الحديث عن مجزرة مخيم المغازي التي استشهد فيها عشرات الفلسطينيين.

واستشهد أكثر من 70 شخصًا وأصيب العشرات عندما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، مساء الأحد الماضي، ودمر مربعًا سكنيًّا كاملًا.

وقال باترسون خلال لقائه مع ليفي إن هناك من يشير إلى أن ما حدث في مخيم المغازي يثبت أن “ادعاء إسرائيل أنها تفعل ما بوسعها للحد من عدد الضحايا بين المدنيين هو كذب”.

وأضاف “هناك حوادث أخرى لا تُحصى كانت غزة مسرحًا لها منذ السابع من أكتوبر، وعندما تنتهي الحرب ينبغي النظر فيها عن كثب تمامًا مثل هذه الحادثة”.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الذخيرة التي استُخدمت في قصف المخيم كانت غير مناسبة، لكنه رفض الاعتذار، وبرر ذلك بأن الخطأ في الحرب “أمر وارد”.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 21672 والمصابين إلى 56165، في حين وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في القطاع بأنه “كارثي”، وطلبت من “جميع الأطراف” تسهيل وصول المساعدات.