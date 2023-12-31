نازحة فلسطينية تنجب 4 توائم داخل مدرسة في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال نازحة فلسطينية أنجبت 4 توائم، وتعاني نقص الحليب والطعام ومستلزمات الرضع في مركز إيواء داخل مدرسة بقطاع غزة.

قالت الأم منة المصري للجزيرة مباشر “أنا من بيت حانون، نزحنا من بيوتنا في الشمال بسبب القصف الصاروخي إلى معسكر جباليا ومنه إلى هنا في دير البلح، اتبهدلنا في الطريق، وتحملت آلامًا كبيرة، وكان الحمل متعبًا، وكان في بطني 4 أنفار”.

وأضافت “وصلنا إلى ملجأ في مدرسة، ولا يوجد علاج أو أدوية أو أكل أو شرب أو فرش مناسب لامرأة وضعت 4 أنفار”.

وتابعت “جئنا إلى المدرسة ولم تكن هناك فرصة حتى لاستخدام الحمامات، الوضع كان صعبًا جدًّا، ذهبت إلى المستشفى ووضعوني على المحاليل لمدة 4 أيام، عملوا لي عملية قيصرية وأخرجوني على الفور لم أنم، لا يوجد شيء في المستشفى لمتابعة العلاج أو أدوية أو مسكنات، عدت إلى هنا، وذهبت أمي لصرف روشتة علاج من الصيدلية فلم تجد أدوية”.

وعن أحوال أطفالها قالت “أنجبت 4 توائم، عدت من المستشفى بـ3، عندي واحد حالته سيئة جدًّا في المستشفى وضعوه مع الأطفال الخدَّج”.

وأضافت “الأطباء وصفوا حليبًا للأطفال، ولكن لا توجد مصاري (نقود) لشراء الحليب، ولا توجد مستلزمات الأطفال أو أموال لشرائها”.

من جانبها، قالت شروق المصري زوجة أخ أم التوائم “إحدى التوائم كانت نسبة الصفراء عندها عالية جدًّا، لا حليب للرضع ولا أكل كي تأكل المرأة لإرضاع أطفالها، وضع الأولاد صعب”.

وأضافت “كلنا اليوم أكلنا علبة فول، ولا يوجد طحين، نعاني نقص الغذاء بسبب الحرب، وإذا توفرت علبة حليب للرضع لا تكفي يومين فقط”

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد قالت، الخميس الماضي، إن أعداد النازحين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة تجاوز 657 ألفًا، يعيش جزء كبير منهم بدون مأوى.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 156 منشأة تابعة للأونروا، وأن نحو 90% من سكان قطاع غزة نازحون حاليًّا.