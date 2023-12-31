نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين قطاع غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، معبّرًا عن اعتقاده أن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورًا عديدة.

وأوضح في مؤتمر صحفي له، مساء السبت، أن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وأضاف نتنياهو، في تهديد نادر، أنه قد يهاجم إيران مباشرة بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقال دون الخوض في تفاصيل “إذا وسّع حزب الله هذه الحرب فسيتلقى ضربات لا يمكنها تخيلها، وكذلك إيران”.

وفي ما يلي أبرز ما قاله نتنياهو: