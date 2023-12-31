نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل (فيديو)
يعتقد نتنياهو كذلك بأن الحرب في غزة وجبهات أخرى بالمنطقة ستستمر شهورًا عديدة أخرى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين قطاع غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، معبّرًا عن اعتقاده أن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورًا عديدة.
وأوضح في مؤتمر صحفي له، مساء السبت، أن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.
وأضاف نتنياهو، في تهديد نادر، أنه قد يهاجم إيران مباشرة بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقال دون الخوض في تفاصيل “إذا وسّع حزب الله هذه الحرب فسيتلقى ضربات لا يمكنها تخيلها، وكذلك إيران”.
#نتنياهو: يجب أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرتنا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5YUyXVRUuj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2023
وفي ما يلي أبرز ما قاله نتنياهو:
- يجب علينا السيطرة على المحاور الجنوبية.
- يجب أن يكون محور فيلادلفيا بين مصر وغزة تحت سيطرتنا.
- يجب علينا أولا القضاء على حركة حماس وضمان عدم وجود أي جهة تشكل خطرا على إسرائيل هناك قبل أي حديث آخر.
- قمنا بقتل أكثر من 150 مخربا تابعا لحزب الله اللبناني.
- لن نعيد المواطنين إلى بيوتهم في الشمال حتى استعادة الأمن هناك.
- لن أقدم أي تنازلات قبل المفاوضات أو بعدها فيما يتعلق بشمال البلاد.
- سنواصل التحقيقات في ما حدث يوم السابع من أكتوبر بعد الحرب.
- المفاوضات بشأن المختطفين مع استمرار الضغط العسكري في غزة سيجلب النتائج المطلوبة.
- حديث نفتالي بينيت عن ضربة إسرائيلية ضد إيران كان خطأ وهذا أمر لا ينبغي الحديث عنه.
- الحرب في ذروتها ونحارب في كل الجبهات ونحقق إنجازات وسنستمر في القتال.
- لن نمل من العمل على إعادة مختطفينا من قطاع غزة.
- نتكبد أثمانا باهظة والنصر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
- أقدر الدعم الأمريكي لنا في هذه المعركة.
- الجميع يقولون لنا استمروا حتى تحقيق النصر الأكيد في غزة ومن أجل ذلك نحن نحتاج إلى الوقت.
- سنواصل غاراتنا المكثفة ومستمرون في حربنا سواء في الجنوب أو الشمال وفي وسط قطاع غزة.
- نجحنا حتى الآن في قتل ثمانية آلاف مخرب من حركة حماس.
- نخوض معارك ضارية ضد حزب الله في الشمال ونحن جاهزون إذا أراد توسيع المعركة.
- نعمل في الضفة الغربية من أجل حماية كل الإسرائيليين من الإرهاب.
- أقدر الجهود الجارية لتأمين حرية الملاحة.
- ننشط ضد إيران كل الوقت وفي كل مكان وبكل طريقة ممكنة.
- يجب علينا عمل كل شيء لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
- نأسف لسقوط ضحايا من مقاتلينا في ساحة المعركة.
- سنواصل القتال حتى تحقيق النصر.