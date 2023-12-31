نزحوا إلى حافلة.. أنس أبو كرش يجسد معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت وطأة الحرب في غزة (فيديو)

تفوق الآثار التي تمس ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة غيرهم بسبب العدوان على غزة، إذ يواجهون صعوبات أكبر في النزوح والفرار من الهجمات وتلبية الاحتياجات الأساسية والحصول على المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

الطفل أنس أبو كرش أحد الحالات التي تعاني بشدة في هذه الظروف، إذ اضطر إلى النزوح مع عائلته هربًا من الموت في مدينة خان يونس إلى مدينة رفح.

يقول الطفل (13 عامًا) للجزيرة مباشر “رأينا الموت بأم أعيننا، وسمعنا صوت الأحزمة النارية المخيفة”.

وأضاف الطفل الذي يسكن في حافلة، ويحد من حركته بشكل كبير “الحياة أصبحت صعبة جدًّا”.

ويتمنى أنس المريض بفتك في النخاع الشوكي أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لكي يستطيع استكمال علاجه، وأن تتسنى له العودة إلى بيته ومدرسته وحياته الطبيعية، ويأمل أن يعيش في أمان وسلام كجميع أطفال العالم.

ويقول والد أنس إن مرض ابنه يؤثر بشكل كامل على أعضائه التناسلية، وإن هذه الحرب زادت من معاناته، فلم يعد باستطاعته مواصلة جلسات العلاج الطبيعي الخاصة به. وأضاف والد الطفل أن الحياة في الحافلة التي لجؤوا إليها تكبل من حركة أنس أكثر من المعتاد.

“لو كانوا هنا ما حسيت بوجع”

قذائف الاحتلال تُفقد الطفل “محمود الحصري" عائلته وأحلامه وقدرته على الحركة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/y6YsQ89GHC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2023

ودخلت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعها الثالث عشر، مع غياب أي بوادر لوقف إطلاق النار. وواصل سكان قرية الزوايدة في وسط القطاع انتشال جثث شهدائهم من تحت الأنقاض بعد غارات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن الحرب الإسرائيلية خلّفت 21822 شهيدًا في القطاع المحاصر، معظمهم أطفال ونساء، منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.