أبو عبيدة: دمرنا 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تمكنت من تدمير 28 آليةً عسكريةً لقوات الاحتلال كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعةً الأخيرة.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن مقاتلي الحركة “استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد”، مشيرا إلى أنهم “اشتبكوا معها من المسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

وأضاف أن مقاتلي كتائب القسام “دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن قصف تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت ونتيفوت برشقات صاروخية.

كما قالت إنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية وموقع “العين الثالثة” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت “دك تحشدات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”، وكذلك قصف “تحشدات للعدو في موقع “إسناد صوفا” العسكري برشقة صاروخية”.

وعلى صعيد الاشتباكات، قالت كتائب القسام إن مقاتليها اشتبكوا “مع قوة صهيونية خاصة ويقتلون عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا “قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد “رعدية” والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا” أيضا.

وذكرت أن مقاتليها اشتبكوا مرة جديدة “مع قوة صهيونية خاصة ويقتلون ويصيبون عدداً منهم في منطقة الفالوجا” أيضا.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا 6 آليات، بينها دبابة، بقذائف “الياسين 105” خلال “اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

كما أعلنت عن استهداف آليات ودبابات واشتباكات مع قوات متوغلة في شرق غزة وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا:

3 آليات في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105”

دبابة متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105”

آلية هندسية “بومة” متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة “الياسين 105”

دبابة بعبوة “شواظ” في بيت حانون شمال قطاع غزة

كما أعلنت كتائب القسام عن:

استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة “تي بي جي”.

استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل غرفة في بيت حانون بقذيفة أفراد.

كما أغار مقاتلو كتائب القسام “من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية متموضعة في عزبة بيت حانون بالقنابل والأسلحة الرشاشة ويوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح”، بحسب الكتائب.