أكد تحقيق “إصابات مباشرة”.. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن مقاتليه استهدفوا 10 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة، في حين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات حدودية بعضها بقنابل فوسفورية.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إن قواته استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في 5 مواقع جديدة، هي: “كرم التفاح” شرق ثكنة برانيت، وتجمُّع لجنود في “حرج شتولا”، وآخرين في “حرج حانيتا” و”بركة ريشا” و”جل العلام” جنوبي البلاد، بـ”الأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابة ‏مباشرة”.

وفي بيانات سابقة اليوم، قال الحزب إن مقاتليه “استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق (منطقة) مسغاف عام (مقابل بلدة العديسة اللبنانية) ‏بالصواريخ الموجَّهة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة، وحققوا إصابات أيضًا في موقعي حرج شتولا والراهب (مقابل بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة”.

كما استهدف مقاتلوه “موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته مباشرة”، وفق بيان آخر.‏

كما أشار في بيان آخر إلى أن مقاتليه “استهدفوا موقع البغدادي الإسرائيلي (مقابل بلدة ميس الجبل اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة”.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي شرق مسكاف عام بالصواريخ الموجهة وتم اصابته بشكل مباشر #حزب_الله pic.twitter.com/5tgC1xVm7B — قناة المنار (@TVManar1) December 4, 2023

في السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأفادت الوكالة بأن المنطقة بين بلدتي كفركلا والعديسة جنوبي لبنان “تعرضت لقصف إسرائيلي بقنابل فوسفورية”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية تلة الحمامص في خراج بلدة سردا ومثلث الحمامص- كفركلا- الخيام (أبو زينب)”.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجرًا، استهدفت موقعًا عسكريًّا في منطقة بلدة شتولا الحدودية، وقال إنه “رد باستهداف مصادر النيران”.