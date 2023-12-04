أهالي رفح يشيعون شهداء قتلوا بقصف إسرائيلي (فيديو)

ودّعت عائلات في رفح جنوبي قطاع غزة ذويها الذين استشهدوا بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل مدنيين مساء الاثنين.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الجنينة شرقي رفح، الأحد، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى، وحفرة عميقة يبلغ قطرها عشرات الأمتار.

وصلّى الأهالي صباح اليوم الاثنين على الشهداء، بعد تكفينهم في مستشفى “أبو يوسف النجار”، ثم شيّعوهم إلى المقبرة.

وقال مسنّ فلسطيني، للجزيرة مباشر، إن القصف قتل كل أفراد العائلة لافتًا إلى أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال، مضيفًا “استخرجنا من تحت الأنقاض 11 شهيدا ولا يزال يوجد جثمانين تحت الركام لم نستطع إخراجهم حتى الآن”.

"والله صامدين لآخر نفس"

ثبات امرأة فلسطينية رغم ارتفاع أعداد الشـ ـهـ ـداء إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/AXp2nWfiwg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023

وأوضح شاهد عيان، أن بعض الشهداء الذين قتلوا أمس، كانوا ذاهبين لعصر الزيتون في أحد المعاصر، وفي طريقهم قُصفت عمارة سكنية بجوارهم، فسقطوا شهداء، “القدر كان ينتظرهم”.

ووصف، المسنّ الفلسطيني القصف الإسرائيلي بأنه “همجي”، مضيفًا “ينتقمون من ناس لم تضرهم في شيء، نطلب من العالم وقف هذه المهزلة”.

وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 15523 شهيدا، 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 41 ألف مصاب.