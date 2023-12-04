إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنشر صورا لتدمير مجمع المحاكم وسط قطاع غزة (فيديو)

نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين صورا لتدمير مجمع المحاكم المعروف باسم قصر العدل وسط قطاع غزة.

يأتي هذا وسط غارات إسرائيلية كثيفة مستمرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، خلفت مئات الشهداء والإصابات.

وكان مكتب الإعلام الحكومي قد ذكر أن قصف الاحتلال الإسرائيلي قد أدى إلى تضرر 103 مقرات حكومية بشكل كبير، كما أدى إلى هدم أكثر من 50 ألف مبنى سكني، وتضرر أكثر من 250 ألف مبنى سكني تضررا جزئيا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.

كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرقي رفح.

واستشهدت الصحفية شيماء الجزار وعائلتها خلال قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرقي المدينة، واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق غزة.

واستشهد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، أفادت مصادر طبية، بوصول 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال مسجد في حي الزيتون شرق غزة، إضافة استشهاد وإصابة العشرات في قصف آخر طال منزل عائلة عطا الله في شارع النفق في المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.