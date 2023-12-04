استشهاد فلسطيني وإصابة 14 جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، ونشبت اشتباكات بين الاحتلال والسكان أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاما) أصيب برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا.

كما أصيب 14 مواطنا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 3 بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

عاجل| تغطية صحفية.. وزارة الصحة: ارتقاء الشاب علي إبراهيم علقم (32 عاماً) برصــ.ـاص الاحـــتلال في قلنديا شمال القدس. pic.twitter.com/y9mFWAKnlv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2023

وأفادت وزارة الصحة، بأن 3 مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة، ونُقلوا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، كما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وشاب بشظايا رصاص في الصدر والوجه، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، و3 آخرون جراء تعرضهم للضرب المبرح، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.

وأظهر مقطع فيديو، اتخاذ جنود الاحتلال طفلا درعا بشريا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه.

أصيب 15 مواطنا برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم قلنديا وكفر عقب pic.twitter.com/uDxToBWnFZ — Wafa News Agency (@WAFA_PS) December 4, 2023

وحطم الاحتلال عددا من المحلات التجارية في بلدة كفر عقب، وأتلفوا بعض المنتجات داخلها، كما أتلفوا عربة بيض من إنتاج فلسطيني وطالبوا بعدم بيعه.

وحسب وزارة الاقتصاد الوطني، فإن 7.2% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو هجمات المستعمرين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع.

وباستشهاد الشاب علقم ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 465، بينهم 257 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.