الأونروا: نزوح نحو 1.9 مليون شخص في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 111 منذ بدء الحرب على القطاع قبل نحو شهرين.

وأكد البيان نزوح نحو 1.9 مليون شخص (أكثر من 80% من السكان) في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، اليوم، إن المعاناة في قطاع غزة لا تطاق، وجددت نداءها العاجل بحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات دون عراقيل.

وحول زيارتها لغزة، قالت إيغر في تدوينة نشرتها المنظمة على منصة إكس: وصلت إلى غزة حيث معاناة الناس لا تطاق، وأجدد نداءنا العاجل بحماية المدنيين التزاما بالقانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل.

