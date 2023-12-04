رصدت الجزيرة مباشر الوضع في مخيم البريج عقب قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًّا في المخيم الذي يقع وسط قطاع غزة.

وحسب شهود عيان، فقد استشهد عشرات الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال للمخيم في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بينهم نازحون من مدينة غزة.

ونظرًا إلى طبيعة البيوت في المخيمات، والتصاق بعضها ببعض، تسبب القصف في دمار هائل في المخيم، ودمّر عددًا كبيرًا من البيوت، كما صعّب وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي قصفت.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر، إن القصف دمر 25 بيتًا، بينها 15 بيتًا بشكل شبه كلي، كما أحدث حفرة عمقها عدة أمتار خرج منها ماء من باطن الأرض.

وعن الشهداء والمصابين، قال إنه منذ الصباح تم انتشال نحو 15 شهيدًا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام.

وظهر سكان المنطقة وهم يحاولون انتشال الضحايا بأيديهم وبوسائل بدائية لإزالة الركام، نظرًا لانشغال رجال الدفاع المدني في أماكن أخرى مقصوفة أيضًا.

ورغم الألم، وجه شاب فلسطيني رسالة قوية إلى جيش الاحتلال، فقال “أقول لقادة إسرائيل، والله بإذن الله ستهزمون، وكل دولة عربية ساندتكم سيسلط عليها غضب من الله، ستهزمون جميعًا وستنتصر غزة وشهداء غزة وجرحاها”.