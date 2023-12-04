الجزيرة مباشر ترصد الأضرار التي لحقت بمعصرة الزيتون في رفح جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأضرار التي لحقت بمعصرة الزيتون في رفح جراء قصف إسرائيلي، أمس الأحد.

وقال يوسف الأخرس -وهو صديق لأصحاب المعصرة- للجزيرة مباشر: “كان هناك زبائن كثيرون في المعصرة، الناس تأخذ بعض احتياجاتها، نظرا لأن لدينا نقصا شديدا في الأساسيات من كهرباء ومياه، فالناس تأخذ (الجفت) مخلفات العصر لتوقد به النيران.

المعصرة بدأت العمل منذ أسبوع، القصف حدث بجوارها مباشرة، العاملون وجيران المعصرة كانوا في غرفة الاستراحة.

الوضع صعب والأزمة تزداد، هذا المكان مكان حركة كبيرة، هناك نحو 150 إصابة حدثت في المكان؛ مما يدل على وجود أعداد كبيرة من الناس، هذه منطقة حيوية، تعتبر ملاذا آمنا، يلجأ إليها كل الناس ليستريحوا بحجة أن الضربات أخف، ولكن الضربات أتت وسط الناس.

لم يعد هناك مكان تحتمي به أو تشعر بالأمان فيه حتى لو ذهبت لشراء الخبز أو عصر الزيتون”.

وقال مواطن آخر: “أعمل في الجفت أشيله وأبيعه للناس، الآن انضربت المعصرة والناس راح زيتونهم في الأرض، في الهدنة لمّوا الزيتون علشان يعصروه وياكلوا من زيته، الآن الناس خرب عليهم كل حاجة، دمروا المعصرة والزتيون انكب في الشارع والزيت انكب في الشارع، والحطب اللي كنا بنجففه ونبيعه راح خلاص، من وين نجيبه أيش نسوي؟”.

وأضاف: “اليهود حطونا في الأمر الواقع هذه حياتنا لازم نرضى بيها ولن نرحل من فلسطين ولن نرحل من غزة ولو متنا كلنا”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 16 ألف شهيد فلسطيني، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.