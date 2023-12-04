السودان.. حزب الأمة القومي: انهيار مفاوضات جدة يشكل خيبة أمل للشعب ونحمل الطرف المتشدد المسؤولية

قال حزب الأمة القومي في السودان في بيان، اليوم الاثنين، إن انهيار مفاوضات جدة يشكل “خيبة أمل” للشعب السوداني.

وأضاف الحزب، أن “التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.

‏‏واتهم رئيس حزب الأمة ‏القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بـ”ممارسة المناورات السياسية في العملية التفاوضية خلال السبعة أشهر الماضية”، مضيفا أن معاناة الشعب السوداني هي آخر ‏اهتمامات الطرفين وداعميهم وهو أمر مؤسف للغاية، حسب قوله.

وقال برمة إن الحزب يحمّل “الطرف المتشدد” مسؤولية فشل المفاوضات، وأشار إلى أن إنجاح عملية التفاوض يحتاج إلى إرادة سياسية وإعلاء للمصلحة الوطنية والوصول إلى اقتناع بأن الحرب لا يمكن أن تحقق أي مكاسب.

‏وناشد‏ حزب الأمة القومي ‏الطرفين بضرورة الالتزام بتعهداتهما واستشعار المسؤولية الوطنية والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول إلى سلام حقيقي.

وأخفقت جولة جديدة من مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في تحقيق أي نتائج إيجابية، ولم تفلح جولات التفاوض المتعددة إلا في وقف مؤقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهلة.

ومنذ 15 إبريل/نيسان الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، كما تسببت في نزوح نحو 6 ملايين شخص داخل البلاد، أو إلى دول مجاورة، حسب الأمم المتحدة.