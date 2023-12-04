القسام تعلن استهداف 10 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، استهدافها 10 آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة، بقذائف الياسين 105.

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة: تمكن مجاهدو كتائب القسام منذ صباح اليوم وحتى اللحظة من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105”

وأضافت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا: تحشدات للعدو الإسرائيلي، شرق مغتصبة ماجين، برشقة صاروخية، بالإضافة إلى قصف كيبوتس نيريم، بمنظومة الصواريخ رجوم القصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

وأكدت الكتائب أن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بشمال القطاع.

كما أعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة، اثنان منهما قال إنهما قتلا في معارك أمس الأحد، والثالث لم يحدد موعد مقتله.

وبإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة، مساء الأحد، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 401 جندي وضابط، وفق إحصاء لجيش الاحتلال.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت نحو 16 ألف شهيد فلسطيني، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.