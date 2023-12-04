سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

اليونيسيف: لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على أطفال غزة (فيديو)

جيمس إلدر المتحدث باسم "يونيسف"
جيمس إلدر المتحدث باسم "يونيسيف"
4/12/2023-|آخر تحديث: 4/12/202303:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” جيمس إلدر إنه “لا يمكننا (يونيسيف) أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزة”.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره إلدر، على حساب المنظمة بمنصة “إكس” على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأضاف متحدث يونيسيف “هذا المستشفى (ناصر) لا يمكنه استيعاب المزيد من الأطفال من جرحى الحرب، لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على الأطفال”.

 

وشدد على أن الأطفال نائمون في كل مكان بالمستشفى في الوقت الذي سقطت فيه قنبلة على مسافة 50 مترًا منهم.

وشدد متحدث يونيسيف على أنه لا يمكنه رؤية المزيد من الأطفال المصابين بجراح الحرب والحروق، قائلًا “يجب أن يتوقف هذا” في إشارة إلى “الحرب على الأطفال”.

وتابع في تدوينة أخرى “تعرفوا على أحمد، الطفل الغزي البالغ من العمر 3 سنوات الذي فقد قدمه، إنه رمز مفجع للأرواح البريئة المتضررة”.

ويمثل الأطفال الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 6 آلاف، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لـ7 أيام، خلّفت 15 ألفًا و523 شهيدًا فلسطينيًا، و41 ألفًا و316 جريحًا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات