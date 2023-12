اليونيسيف: لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على أطفال غزة (فيديو)

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” جيمس إلدر إنه “لا يمكننا (يونيسيف) أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزة”.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره إلدر، على حساب المنظمة بمنصة “إكس” على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف متحدث يونيسيف “هذا المستشفى (ناصر) لا يمكنه استيعاب المزيد من الأطفال من جرحى الحرب، لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على الأطفال”.

وشدد على أن الأطفال نائمون في كل مكان بالمستشفى في الوقت الذي سقطت فيه قنبلة على مسافة 50 مترًا منهم.

وشدد متحدث يونيسيف على أنه لا يمكنه رؤية المزيد من الأطفال المصابين بجراح الحرب والحروق، قائلًا “يجب أن يتوقف هذا” في إشارة إلى “الحرب على الأطفال”.

وتابع في تدوينة أخرى “تعرفوا على أحمد، الطفل الغزي البالغ من العمر 3 سنوات الذي فقد قدمه، إنه رمز مفجع للأرواح البريئة المتضررة”.

On behalf of 3yr old Ahmed, I say to those with influence > Please find your empathy. Your compassion?!

It's dismaying to hear how so many overlook the horrors hitting children in #Gaza Get those Israeli children home; & stop killing thousands in Gaza. Please. Stop. pic.twitter.com/Wj9KyU0TmW

— James Elder (@1james_elder) December 1, 2023