اليونيسيف: لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على أطفال غزة (فيديو)

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” جيمس إلدر إنه “لا يمكننا (يونيسيف) أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزة”.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره إلدر، على حساب المنظمة بمنصة “إكس” على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف متحدث يونيسيف “هذا المستشفى (ناصر) لا يمكنه استيعاب المزيد من الأطفال من جرحى الحرب، لا يمكن السماح باستمرار هذه الحرب على الأطفال”.

Another intense evening of attacks here in Khan Younis, in #Gaza pic.twitter.com/682rHFai4l — James Elder (@1james_elder) December 3, 2023

وشدد على أن الأطفال نائمون في كل مكان بالمستشفى في الوقت الذي سقطت فيه قنبلة على مسافة 50 مترًا منهم.

وشدد متحدث يونيسيف على أنه لا يمكنه رؤية المزيد من الأطفال المصابين بجراح الحرب والحروق، قائلًا “يجب أن يتوقف هذا” في إشارة إلى “الحرب على الأطفال”.

في الحرب، الأطفال هم الذين يعانون أولاً ويعانون أكثر من غيرهم.

المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، يتحدث عن الوضع المرعب للأطفال والأسر في #غزة مع استئناف أعمال العنف. pic.twitter.com/OxGsvJgfOa — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) December 1, 2023

وتابع في تدوينة أخرى “تعرفوا على أحمد، الطفل الغزي البالغ من العمر 3 سنوات الذي فقد قدمه، إنه رمز مفجع للأرواح البريئة المتضررة”.

On behalf of 3yr old Ahmed, I say to those with influence > Please find your empathy. Your compassion?!

It's dismaying to hear how so many overlook the horrors hitting children in #Gaza Get those Israeli children home; & stop killing thousands in Gaza. Please. Stop. pic.twitter.com/Wj9KyU0TmW — James Elder (@1james_elder) December 1, 2023

ويمثل الأطفال الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 6 آلاف، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لـ7 أيام، خلّفت 15 ألفًا و523 شهيدًا فلسطينيًا، و41 ألفًا و316 جريحًا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.