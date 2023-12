اليونيسيف: الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما وقع في الشمال

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر، اليوم الاثنين، إن الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما وقع في الشمال، موضحا أن وضع الأطفال والأمهات بجنوب القطاع يزداد سوءا.

وأعرب في تدوينة على منصة إكس عن قلقه من وحشية الهجمات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وأدان إلدر الصمت على ذلك، مضيفا “صوتك مهم، يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال، فالصمت تواطؤ”.

Despite what has been assured, attacks in the south of #Gaza are every bit as vicious as what the north endured. Somehow, it's getting worse for children and mothers.

Your voice matters. We must believe we can be a part of Stopping The War on Children … Silence is complicity pic.twitter.com/1kYV18YMT3

