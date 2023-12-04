اليونيسيف: الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما وقع في الشمال

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر، اليوم الاثنين، إن الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما وقع في الشمال، موضحا أن وضع الأطفال والأمهات بجنوب القطاع يزداد سوءا.

وأعرب في تدوينة على منصة إكس عن قلقه من وحشية الهجمات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وأدان إلدر الصمت على ذلك، مضيفا “صوتك مهم، يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال، فالصمت تواطؤ”.

Despite what has been assured, attacks in the south of #Gaza are every bit as vicious as what the north endured. Somehow, it's getting worse for children and mothers.

Your voice matters. We must believe we can be a part of Stopping The War on Children … Silence is complicity pic.twitter.com/1kYV18YMT3 — James Elder (@1james_elder) December 4, 2023

وأمس، استنكر متحدث اليونيسيف الهجمات الإسرائيلية على مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، وقال في مقطع مصور نشره على حسابه الرسمي على منصة إكس إنه عاجز عن وصف حجم الرعب الذي يلحق بالأطفال هناك.

وتابع على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبي بخان يونس “بكل ضمير حي، لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزة”.

Another intense evening of attacks here in Khan Younis, in #Gaza pic.twitter.com/682rHFai4l — James Elder (@1james_elder) December 3, 2023

وكان إلدر قد وصل إلى قطاع غزة قبيل الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

​​​​​​​وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت نحو 16 ألف شهيد فلسطيني، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.