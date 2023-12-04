شاهد: لحظة وصول شهداء ومصابين بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

كشفت مقاطع فيديو خاصة بقناة الجزيرة مباشر لحظة وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل بالمحافظة الوسطى صباح اليوم الاثنين.

ومن بين المصابين، كثير من الأطفال الذين أصيبوا جراء القصف، بعضهم عمره أقل من عام وقد شوهد والدم ينزف من رأسه، كما استشهد أحد الأطفال الرضع.

وسار أب فلسطيني حاملًا طفلته المصابة بين أزقة المستشفى، دون أن يجد سريرًا يضعها عليه، وظل يسأل “وين أحطها يا عالم؟”، وفي النهاية وُضع جميع الأطفال المصابين على الأرض ليتلقوا العلاج بشكل سريع.

ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة صباح يوم الجمعة الماضي، بعد 7 أيام من الهدوء، عاد القصف الإسرائيلي بشكل عنيف إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفًا مجازر جديدة في حق المدنيين، سقط فيها مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 15523 شهيدا، 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 41 ألف مصاب.