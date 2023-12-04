شهيدان في قلقيلية وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن في الضفة الغربية (فيديو)

استُشهد شابان، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بوزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابين برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانيهما، جراء عملية اقتحام المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات خاصة إسرائيلية “مستعربين” أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة؛ مما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.

وفي هذا السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بأنها متوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وتحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.

اقتحام جنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين والعديد من بلدات وقرى المحافظة، واعتقلت 9 مواطنين، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة، وأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين pic.twitter.com/inet5WQqQv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 3, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 6 مواطنين من مدينة أريحا ومخيميها، وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت 6 شبان.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا، اليوم، 16 مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، كما وزعت منشورات تحذر السكان من المشاركة في الفعاليات الوطنية.

وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ العفيفي (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 مواطنين، من سلواد، ومخيم الجلزون، في محافظة رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جفنا، شمال رام الله.