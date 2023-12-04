صحفي يوثق لحظة استهداف قوات الاحتلال لمدنيين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة (فيديو)

وثق صحفي فلسطيني، اليوم الاثنين، لحظة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين في شارع صلاح الدين جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

وبينما كان المدنيون يسيرون في شارع صلاح الدين، الذي يمتد على طول قطاع غزة، أطلق الاحتلال الرصاص الحيّ عليهم، فهرعوا وركضوا للاحتماء في مكان آمن. وقد رصد مصورون تلك اللحظة.

وأمس الأحد، كشفت مقاطع فيديو خاصة بقناة الجزيرة مباشر لحظة قيام دبابة تابعة لجيش الاحتلال باستهداف سيارتين مدنيتين في شارع صلاح الدين عند مفترق المطاحن بمدينة خان يونس.

وقال أحد عناصر الدفاع المدني في مدينة خان يونس إن دبابات جيش الاحتلال كانت رابضة بشارع صلاح الدين، واستهدفت أكثر من 5 سيارات كانت تقل نازحين من منطقة القرارة إلى مدينة خان يونس.





ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة صباح يوم الجمعة الماضي، بعد 7 أيام من الهدوء، عاد القصف الإسرائيلي بشكل عنيف إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفًا مجازر عديدة في حق المدنيين، سقط فيها مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 15523 شهيدا، 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 41 ألف مصاب.