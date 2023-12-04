عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال شن الغارات الجوية وقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أسفر عن استشهhد وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر خاصة للجزيرة مباشر أن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة الزهرة في البريج، جنوبي مدينة غزة.

كما استشهد 9 أشخاص وأصيب عدد آخر بعد استهداف قصف مدفعي عنيف للعديد من المنازل في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.





واستشهد 7 أشخاص وسقط عدد من المصابين بعد استهداف الاحتلال منزل عائلة العربيد في شارع النفق بمنطقة الشيخ رضوان.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن أكثر من 300 شخص استشهدوا، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في القطاع.

وتجاوز عدد ضحايا الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.