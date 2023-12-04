منذ 7 أكتوبر.. 2000 جندي إسرائيلي يتلقون علاجا نفسيا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تلقي 2000 جندي إسرائيلي مساعدة من الطب النفسي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث (وهي هيئة رسمية)، إنه “تم تصنيف حوالي 2000 جندي ومجندة على أنهم مصابون جراء المعارك منذ 7 أكتوبر وأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية”.

وأضافت أن “ما بين 75 و80% من هؤلاء الجنود، ممن تم تصنيفهم مصابين في المعركة، قد تمكنوا من العودة إلى صفوف وحداتهم في الميدان ومواصلة مشاركتهم”.

وبحسب الهيئة، يتم تعريف المصاب في أرض المعركة بأنه جندي تعرض لحدث مثل إطلاق نار أو مواجهة أو إصابة أو كان شاهدا لإصابات خطيرة ومشاهد خطيرة لآخرين، مما أدى إلى تراجع في مستوى أدائه.

وتابعت “يمكن أن يتجلى الضرر على المستوى الوظيفي في ردود الفعل لديه مثل الانزواء أو الصمت أو القلق أو التوتر أو الشعور العام الصعب الذي يلازم الجندي في مثل هذه الحالات”.

افتتاح مراكز للصحة النفسية

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد 7 أكتوبر، افتتح جيش الاحتلال مركزين للصحة النفسية في جنوب الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 401 جندي وضابط.

ومنذ 7 أكتوبر، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.