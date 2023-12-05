أردوغان: لا ينبغي أن تمر جرائم إسرائيل دون مساءلة (فيديو)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، محذرا من إمكانية أن تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة الخليجية الـ44 التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أردوغان: يجب ألا نسمح للمجازر في قطاع غزة بأن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا.

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعرّض أمن ومستقبل المنطقة بأسرها للخطر من أجل إطالة حياتها السياسية.

وشدد قائلا: أولويتنا إعلان وقف دائم وفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: فقدان أرواح 17 ألف فلسطيني بريء معظمهم من الأطفال والنساء يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ولا ينبغي أن تمر جرائم إسرائيل دون مساءلة.

وحول العلاقات الاقتصادية، أوضح الرئيس أردوغان أن بلاده تحافظ على مكانتها ملاذا آمنا للمستثمرين الدوليين، مؤكدا استعداد أنقرة لتقديم كافة أنواع الدعم لإخوانها الذين يثقون بالاقتصاد التركي.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد افتتح اليوم أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة.