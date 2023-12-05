“أشرس أيام المعارك”.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال اشتباكات الثلاثاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى خلال المعارك في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 7 بعد مقتل جنديين آخرين، في حين قال قائد القيادة الجنوبية للجيش إنه “أشرس أيام المعارك”.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة جنوده القتلى إلى 84 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين ارتفع عدد قتلاه منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر نفسه إلى 408.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان قوله “إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية”.

وأضاف أن قواته تقاتل في جباليا شمالي قطاع غزة، وحي الشجاعية في الشرق، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة”.

وأضافت في بيان عبر قناتها على تلغرام أنها أحصت “تدمير 24 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس، واستهدفت 18 جنديًّا بالهجوم المباشر”.

وأشارت إلى أن قناصة القسام “أوقعوا 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلًا تحصنت به قوة خاصة بالعبوات، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أُعد سابقًا”.

كما ذكرت كتائب القسام أنها “قصفت التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم القصيرة المدى، ووجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة”.

وأوضحت أن مقاتليها تمكنوا من “تفجير حقل ألغام أُعد سابقًا بـ4 عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خان يونس”.

ونشرت كتائب القسام، في وقت سابق الثلاثاء، مقطع فيديو قصيرًا لما قالت إنه “جانب من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الموجودة في المكان بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.