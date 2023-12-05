أمير قطر: استمرار الجريمة النكراء في غزة مدة قاربت شهرين عار على جبين المجتمع الدولي (فيديو)

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إن استمرار الجريمة النكراء في غزة مدة قاربت شهرين عار على جبين المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفندق شيراتون الدوحة اليوم الثلاثاء.

أبرز ما جاء في كلمة أمير قطر: