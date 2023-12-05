الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين خلال الليلة الماضية، إثر المعارك البرية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من وسائل الإعلام العبرية.

وقال الجيش في بيانه إن 3 من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، قتلوا الليلة الماضية في معارك قطاع غزة، وهم إيتان فيش (23 عاما)، وياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما)، وتوفال يعقوب تساناني (20 عاما).

وأضاف أن المعارك المتفرقة في قطاع غزة أمس، أسفرت أيضا عن إصابة 4 من عناصره بـجروح خطيرة بينهم ضابط من وحدة المظلات، حسب المصدر ذاته.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس، عن مقتل 5 من عناصره في معارك وسط وشمال قطاع غزة.

وكشفت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس أمس الاثنين عن تنفيذها عدة عمليات قتالية بعضها مباشرة، أصابت جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت في بيانات متفرقة عبر تلغرام إن قواتها دمرت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تمكنت من استهداف 5 دبابات صهيونية، و5 ناقلات جند، في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر أمس الاثنين، نحو 16 ألف شهيد، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.