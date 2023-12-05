اللحظات الأولى لقصف الاحتلال محيط مركز إيواء أقامته جمعية البركة الجزائرية في غزة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات الأولى لقصف الاحتلال محيط مركز إيواء أقامته جمعية البركة الجزائرية في حي الدرج بمدينة غزة.

وأظهر المقطع استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين نتيجة للقصف.

وبدا الفزع على عدد كبير من النازحين وهم يحاولون الفرار من المدرسة التي لجؤوا إليها نتيجة لقصف قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 50 نازحًا على الأقل استُشهدوا وأصيب المئات جراء الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال على مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقالت إن “طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة”.

وأضافت أن عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين نُقلوا إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور بمدينة غزة.

وقالت إن مركزي الإيواء في مدرستي “صلاح الدين” و”الشهيد أسعد الصفطاوي” في حي الدرج بمدينة غزة يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 16 ألف شهيد وأكثر من 42 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.