بالتزامن مع قصف بئر السبع.. القسام تعلن استهداف 16 آلية إسرائيلية شرق خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، استهدافها 16 آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيانات متفرقة مقتضبة، أن قواتها استهدفت 14 آلية عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف “الياسين 105” الترددية.

وأفادت في بيان آخر بأن “كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق خان يونس بقذيفة الياسين 105″، كما استهدفت جرافة عسكرية شرق المدينة.

وقالت الكتائب “مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خان يونس ويصيبونهما إصابة مباشرة”.

كما قالت في بيان سابق صباح اليوم “كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردًّا على المجازر بحق المدنيين”، كما أكدت استهدافها لتجمعات عسكرية إسرائيلية شرق “مغتصبة ماجين” برشقة صاروخية.

ومع انتهاء الهدنة المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يوم الجمعة الماضي، كثف الاحتلال قصفه لمختلف أنحاء القطاع، خاصة مدينة خان يونس جنوبي غزة، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

ومنذ أيام، يطلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من أحياء خان يونس إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها، لكن معظم القتلى والجرحى في المدينة كما في عموم مناطق القطاع من النساء والأطفال.