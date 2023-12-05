تكدس عشرات الجثث في ساحة مستشفى كمال عدوان المحاصر من قوات الاحتلال (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تكدس عشرات الشهداء في ساحة مستشفى كمال عدوان مع استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار في محيط المستشفى في شمال قطاع غزة.

وكشف الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، عن حصار قوات الاحتلال للمستشفى، وقصف المباني المجاورة، لافتًا إلى وجود 100 جثمان في ساحة المستشفى لم يتم دفنها بعد.

وقال البرش في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان مباشرة ويريد إخلاءها.

وأضاف البرش “الاحتلال يقتل كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى، ويعتمد سياسة الأرض المحروقة ضدها، ويكرر ما فعله في مستشفى الشفاء والإندونيسي”.

وسُمع أثناء مداخلة البرش، قصف قوي وأصوات إطلاق رصاص، وأكد أنها لمحيط المستشفى، مشيرًا إلى أن شظايا القصف تتناثر داخل المستشفى، وقال “يفعل الاحتلال ذلك بكل وقاحة ولا يأبه للقانون الدولي”.





وأكد البرش أن المستشفى خارج الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن 40 جريحًا بحاجة لتدخل جراحي فوري، إلا أنهم لا يستطيعون علاجهم بسبب احتياجهم لتدخلات جراحية كبيرة.

وقال مدير الصحة في غزة، إنهم ينتظرون رد الاحتلال بشأن الإخلاء “لأن هناك 6 أطفال خدج وعدد كبير من المصابين ونحتاج إلى نحو 30 سيارة إسعاف”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، بوقف الضوء الأخضر الدولي الممنوح لإسرائيل باستهداف المستشفيات، محذرا من أن قصف مستشفى كمال عدوان انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويدلل على خطة إسرائيلية للقضاء على القطاع الصحي.

وشدد أن ذلك يمثل “جريمة حرب منظّمة يعاقب عليها القانون الدولي وتجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدّ مشاركة فاعلة فيها”.