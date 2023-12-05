حزب الله: استهدفنا مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات عدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي الأراضي المحتلة، محققين فيها “إصابات مباشرة”.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة، إن قواته استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال في “موقع رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

وأنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وتحققت إصابات مباشرة، وفقًا لبيان الحزب.

كما استهدف مقاتلو الحزب موقعين عسكريين إسرائيليين، صباح اليوم، وهما موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ “وتمت اصابته إصابة مباشرة”، بالإضافة لموقع بيان بليدا بالأسلحة المناسبة.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان: مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة#حزب_الله pic.twitter.com/CDYvOuvAY4 — قناة المنار (@TVManar1) December 5, 2023

ويؤكد الحزب في جميع بياناته، أن عملياته العسكرية تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة”.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله، ومن بين الأهداف التي تم الهجوم عليها “البنى التحتية والمواقع العسكرية التي تم تخزين الأسلحة فيها والتي يعمل منها مقاتلو الحزب”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على محيط بلدة عيتا الشعب، وأطلق قنابل حارقة على أحراش بلدتي علما الشعب ومروَحين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “مناطق عدة في قضاء صور، على غرار وادي شيحين وأطراف بلدة الجبين، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي مركّز”.

وكشف الاحتلال أنه عثر على طائرة مسيرة قرب “مرجليوت” عند الحدود الشمالية مع لبنان، مشيرًا إلى أنه يجري فحصها من قبل خبراء المتفجرات.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.