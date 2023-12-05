البيان الختامي للقمة الخليجية: دعم جهود الوساطة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة (فيديو)

أكد القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44، التي عُقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، أهمية استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب القادة خلال البيان الختامي للقمة الخليجية عن وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني، وإدانتها للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، ودعوتها المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة.

وأشاد البيان بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأكد القادة ضرورة “توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية”.

كما طالب البيان بإنهاء “الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو/أيار 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وشهدت القمة الخليجية حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي زار قطر، لحضور الاجتماع الـ 9 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية وللمشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، إن القادة المشاركين ناقشوا “تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن المشاركين “أكدوا أهمية استمرار جهود الوساطة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وفتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية بالقدر الكافي لسكان غزة”، لافتًا إلى أن جهود دولة قطر متواصلة “مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة، وهدفنا الأساسي هو وقف الحرب”.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن ثمة تأكيدًا من قادة الخليج لضرورة عدم توسيع الصراع في قطاع غزة وعدم امتداده ليكون له تداعيات على المنطقة.

وأوضح أن القادة أجمعوا على ضرورة “إطلاق عملية سياسية تُفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه”.





واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء ليوم واحد، اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ44، بحضور قادة المجلس وممثليه.