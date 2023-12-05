“التعاون الخليجي”: استمرار جهود الوساطة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد القادة المشاركون في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 التي عُقدت، اليوم الثلاثاء في الدوحة، أهمية استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، إن القادة المشاركين ناقشوا “تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن المشاركين “أكدوا أهمية استمرار جهود الوساطة للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وفتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية بالقدر الكافي لسكان غزة”، لافتا إلى أن جهود دولة قطر متواصلة “مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة وهدفنا الأساسي هو وقف الحرب”.

ولفت عبد الرحمن إلى أن ثمة تأكيدا من قادة الخليج لضرورة عدم توسيع الصراع في قطاع غزة وعدم امتداده ليكون له تداعيات على المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية القطري إلى أن القادة أجمعوا على ضرورة “إطلاق عملية سياسية تُفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه”، وفق رئيس الوزراء القطري.





وفي وقت سابق اليوم، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية للقمة إن “التحدي في حل قضية غزة لا يكمن وكأنها مسألة منفصلة أو أمنية إسرائيلية تحتاج لترتيبات أمنية يخضع القطاع لمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “الصراع في فلسطين ليس دينيا ولا يتعلق بحرب على الإرهاب بل هو في جوهره قضية وطنية وصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، واستعمار استيطاني رافض للاندماج في المنطقة عبر حل وسط عادل نسبيا مع السكان الأصليين (الفلسطينيين)”، في إشارة إلى حل الدولتين.

وكان أمير قطر، عبر في قتام القمة عن أمله أن تسهم القرارات التي توصل إليها القادة في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وليوم واحد اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ 44، بحضور قادة وممثلي المجلس.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن القادة الخليجيين أكدوا خلال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة، أهمية عدم توسيع الصراع في قطاع غزة وألا يكون له تداعيات على المنطقة.