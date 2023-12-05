شاهد: سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال في خان يونس وتقصف آلياته

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لاستهداف واشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السرايا في بيان، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في محيط مسجد “أبو دلال” في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

كما أعلنت في بيانات منفصلة ومقتضبة، عن استهداف آليتين ودبابتين إسرائيليتين شرق قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت السرايا إن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “تاندوم” في محيط دوار السنافور في محور التقدم شرق غزة.

وأشارت إلى أنهم في عملية مشتركة مع كتائب القسام، استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفتي “آر بي جي” وقذيفة “الياسين 105” في محور التقدم شرق خان يونس.

وأضافت السرايا “استهدفنا بقذائف التاندوم دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية”.

كتائب شهداء الأقصى

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان اليوم الثلاثاء “يتصدى مقاتلونا منذ أمس لتقدم آليات الاحتلال على المحور الشرقي (قاطع خان يونس) بقذائف م/د والأسلحة الفردية بشكل مباشر ويحققون إصابات في آليات العدو”.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى، في بيان منفصل، أن عمليات المقاومة تأتي في إطار وحدة الميدان ومن خلال التنسيق الكامل مع كافة فصائل المقاومة في محاور القتال.

كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى”

وأمس الاثنين، نشرت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى”، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطع فيديو لقصف مستوطنات إسرائيلية بقذائف الهاون، وتحشدات لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.