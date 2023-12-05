سياسة|قطاع غزة

شاهد: وصول عشرات الشهداء والمصابين لمستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لخان يونس

لحظة وصول عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف استهدف مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة
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5/12/2023-|آخر تحديث: 5/12/202312:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر، بعد غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من خان يونس بجنوب قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم الجمعة الماضي، وخاصة المناطق الجنوبية، التي كان يعتبرها قبل الهدنة مناطق آمنة.

لكن الاحتلال مع استئناف حربه على غزة، قسّم القطاع إلى مربعات سكنية مدعيا أنها تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذا التقسيم سيجنب وقوع الخسائر في صفوف المدنيين، ويسهل على الفلسطينيين التنقل إلى الأماكن الآمنة وفق ما سيصدر من تعليمات عسكرية الأيام القادمة.

لكن مع استئناف الاحتلال عملياته العسكرية، ارتفعت وتيرة أعداد الشهداء والمصابين المدنيين، حيث استهدف الاحتلال مربعات سكنية كاملة وقتل كل مَن فيها.

وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر، أمس الاثنين، إن الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما وقع في الشمال، موضحا أن وضع الأطفال والأمهات بجنوب القطاع يزداد سوءا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى عصر أمس الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر