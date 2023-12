شاهد: وصول عشرات الشهداء والمصابين لمستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لخان يونس

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر، بعد غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من خان يونس بجنوب قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا لقطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم الجمعة الماضي، وخاصة المناطق الجنوبية، التي كان يعتبرها قبل الهدنة مناطق آمنة.

لكن الاحتلال مع استئناف حربه على غزة، قسّم القطاع إلى مربعات سكنية مدعيا أنها تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذا التقسيم سيجنب وقوع الخسائر في صفوف المدنيين، ويسهل على الفلسطينيين التنقل إلى الأماكن الآمنة وفق ما سيصدر من تعليمات عسكرية الأيام القادمة.

لكن مع استئناف الاحتلال عملياته العسكرية، ارتفعت وتيرة أعداد الشهداء والمصابين المدنيين، حيث استهدف الاحتلال مربعات سكنية كاملة وقتل كل مَن فيها.

Despite what has been assured, attacks in the south of #Gaza are every bit as vicious as what the north endured. Somehow, it's getting worse for children and mothers.

Your voice matters. We must believe we can be a part of Stopping The War on Children … Silence is complicity pic.twitter.com/1kYV18YMT3

— James Elder (@1james_elder) December 4, 2023