فرنسا تعلن تجميد أصول قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار

أصدرت فرنسا مرسومًا يقضي بتجميد أصول قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار الذي تعُده إسرائيل العقل المدبر لمعركة “طوفان الأقصى” التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمدة 6 أشهر، حسب مرسوم نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، على أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول”.

وفي نوفمبر الماضي، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصًا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.

وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر الماضي، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة 6 أشهر أصول محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) المدرج على القائمة الأمريكية لـ”الإرهابيين الدوليين” المطلوبين منذ العام 2015.

ومنتصف نوفمبر الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على كبار قادة حركة حماس، ومن قالت إنهم ممولوها، ردًّا على معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد إسرائيل.

وقالت الحكومة البريطانية إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة من الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

وأشارت الحكومة البريطانية، التي تصنف حماس “منظمة إرهابية”، إلى أنها فرضت عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة على 4 من كبار قادة حماس واثنين من مموليها.