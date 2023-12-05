فصائل للمقاومة تعلن استهداف آليات والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

أعلنت فصائل للمقاومة الفلسطينية، الاثنين، أنها استهدفت عددًا من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة في محاور عدة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال القطاع وشرق غزة”، مشيرة إلى استهداف “عدد من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف التاندوم وآر بي جي”.

وأضافت السرايا أن مقاتليها “خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو في محور التوغل بحي الشيخ رضوان، واستهدفوا عددا من الآليات العسكرية بقذائف (التاندوم) وعبوات (العمل الفدائي)”.

وذكرت أنها فجّرت “في عملية مركبة آلية عسكرية بعبوة (ثاقب)”، كما استهدفت “آليتين أخريين بقذائف (التاندوم) في محور التقدم شرق مدينة غزة”.

وأعلنت سرايا القدس أنها قصفت “تجمعات العدو في محور التقدم (أبو هولي) بعدد من قذائف الهاون النظامي، وموقع (كيسوفيم) العسكري برشقة صاروخية”.

كما قصفت “التجمعات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون” و”تجمعات العدو في تبة الـ86 (الكرد) بصواريخ 107″.

وأعلنت سرايا القدس أيضًا إطلاق رشقات صاروخية باتجاه “نيريم” و “نير إسحاق” و”نير عوز” وموقع “كرم أبو سالم” وقاعدة “أميتاي”.

بدورها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات عنيفة في محاور تقدم العدو في منطقة الشيخ رضوان وشارع النصر”، مشيرة إلى استهداف “آلية للعدو بقذيفة (تاندوم) بمحيط مدرسة شادية أبوغزالة بمنطقة الفالوجا”.

كما أعلنت “قصف تجمعات عسكرية قرب موقع كيسوفيم العسكري بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.