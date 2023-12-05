قصف منزل لعائلة “أبو حسنة” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وانتشال 10 شهداء على الأقل (فيديو)

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة “أبو حسنة” خلف مسجد حسن البنا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين.

وأظهر مقطع مصور وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن طيران الاحتلال دمر مسجد الجمعية الإسلامية في مخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر إن هناك 11 شهيدا اليوم وعددا كبيرا من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وأضاف: “نعاني من عدم وجود المستلزمات الطبية وعدد الإصابات يفوق عدد الأسرّة بخمسة أضعاف”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى عصر أمس الاثنين، نحو 16 ألف شهيد، وأكثر من 42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.