قوات الاحتلال تقصف سيارات إسعاف في غزة ومسعف يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، قصفت صباح اليوم الثلاثاء محيط سيارتي إسعاف.

وقالت الجمعية في بيان، إن الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية محيط مركبتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر في منطقة أم الظهير جنوب دير البلح، وذلك أثناء نقل شهداء وجرحى من المكان.

وقال مسعف كان في إحدى سيارات الإسعاف أثناء الواقعة إنهم أثناء نقل جثامين الشهداء والمصابين في منطقة أم الظهير، تعرضوا بشكل مفاجئ لقصف متتال.

وأكد المسعف، للجزيرة مباشر، إصابة مسعفين في المنطقة، مشيرًا إلى فرارهم بسرعة دون أن يدري مصير المدنيين الذين كانوا في مكان الاستغاثة.

ووثقت مقاطع فيديو متداوله لحظة استهداف قوات الاحتلال لمركبتي الإسعاف، واضطرار السيارتين إلى الرجوع بسرعة إلى مكان بعيد عن القصف.





وظهرت السيارتان وقدد تضررتا جراء القصف المدفعي، كما شوهدت فوهات جراء رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن قصف جيش الاحتلال، في نوفمبر/تشرين الثاني سيارات إسعاف وقتل 15 جريحًا كانت تنقلهم هذه السيارات إضافة إلى السائقين، وهو ما أدانته واستنكرته الأمم المتحدة.

ويدعي الاحتلال استخدام مقاتلي المقاومة لسيارات الإسعاف، وهو ما نفته حماس، معتبرة أنها “مجرد كذبة أخرى من أكاذيب الاحتلال”.