كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقةٍ صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء عن قصف بئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بعدد من الصواريخ “ردا على المجازر بحق المدنيين في غزة”.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين”

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صفارات الإنذار قد دوت صباح اليوم الثلاثاء في مناطق غلاف غزة وفي أحياء بئر السبع.

وأعلن جيش الاحتلال أيضا مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين في معارك شمال غزة.

وفي بيانات منفصلة قالت كتائب القسام إن “مجاهديها استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس. كما استهدفوا “دبابة صهيونية متوغلة و5 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق خان يونس”.